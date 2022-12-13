今年的漢字為「戰」＝反應烏克蘭遭侵略等事件―京都・清水寺

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個漢字來表達這一年的社會百態的「年度漢字」由「戰」這個詞被獲選，京都市內東山區清水寺的住持森清範在12號正式揮毫寫下。該字反映俄國入侵烏克蘭等現狀。

今年漢字大賽是由日本漢字能力考試協會（同市）主辦，今年是第28屆。 一共有22萬3768件應募文，其中「戰」以1萬0804票位居榜首。 原包括日圓破紀錄的貶值和物價高漲的生活面「戰爭」，日本國家隊在世足賽場上擊敗強國，以及北京奧運會上的激烈競爭下，日本隊囊括18枚獎牌，創下歷史上最多等熱戰皆被提及。

緊其後的是日圓疲軟和前首相安倍晉三槍擊事件，以1萬0616票獲選的「安」位居第二。 第三名則是「樂」，得票有7999票。隨著新型冠狀病毒危機持續，行動限制有所放寬下，似乎許多人認為他們可以享受更多有趣的事情，例如旅行和參加活動等。

這自2001年美國發生 911 恐襲擊以來，「戰」這個字再度榮登榜首。住持森清範說：「一心寫下這個字的同時，更希望戰爭早日結束」。

揮毫的漢字將在21日止在清水寺對大眾開放，22日起在漢字博物館（同市）展出。



揮毫寫下2022年「年度漢字」的「戰」的清水寺住持森清範＝12日下午、京都市東山區

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