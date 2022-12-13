動漫界帝王水木一郎76歲過世＝「無敵鐵金剛」名曲成絕響

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曾演唱《無敵鐵金剛》等人氣動漫歌曲，被譽作「動畫帝王」的歌手水木一郎（IchiroMizuki，本名早川俊夫＝oshioHayakawa）於6日下午6點50分，因肺癌於東京一家的醫院去世。享壽74歲。他生於東京，葬禮已由近親完成。告別式將在過些時候舉行。

1968年，水木作為流行歌手出道。1971年，因演唱動漫《原始少年リュウ》主題曲而成為動漫歌曲歌手。

隨後包括《巴比倫二世》、《宇宙海賊船長哈洛克》等動畫以及《小露寶》、《假面騎士》系列等特攝節目的主題曲和插入曲演唱。在副歌和最後的樂句時彷彿在大聲嘶吼，相當有力的歌聲讓他獲得歌迷支持。據稱在他漫長的職業生涯中，擁有超過1200首歌曲，並以「阿尼基（大哥）」的綽號受到了廣泛世代的喜愛。

1976年至1979年，他擔任NHK「與媽媽同樂」的第二代「歌曲大哥」。此外也活躍於演唱會等活動，除中國、韓國和泰國等亞洲國家外，還在中東和法國演出。

去年4月，他被診斷出患有肺癌，並在與病魔抗爭的同時繼續活動。今年11月27日是他最後一次登台。



水木一郎

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