「拒戴口罩男」機上起衝突被判有罪＝妨礙客機營運

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一名前大學員工因拒絕戴口罩，而在從釧路機場飛往關西機場的樂桃航空航班機上與空務人員發生糾紛，導致在新潟機場緊急迫降後，該男被指控強行妨礙業務和身體受傷。被告人奥野淳也（36歲）於14日在大阪地方法院受審。主審法官大寄淳判處他兩年有期徒刑，緩刑四年（具體求刑有期徒刑四年），罪名是「有妨礙飛機安全的行為」。

主審法官大寄淳否認被告指稱，有關對傷害空務人員的證詞是「其實自己才是受海者」這部分可信度表示存疑，並裁定這是暴行。對於一連串的事件，裁判長仍指出，「是因為嫌犯強烈想要貫徹自己的想法（口罩是不必要的）才是主因」。

被告奧野在庭審中沒有戴口罩，並聲稱自己無罪。休庭後在法庭上喊「這是一場中世紀的女巫迫害的審判」。

根據判決書顯示，2020年9月，被告人奧野在未戴口罩狀況下登上樂桃班機，對空務人員的手臂施加暴力，迫使飛機迫降在新潟機場。2021年，他在千葉縣館山市的一家餐廳內再度因戴口罩不當，毆打趕到現場的警察。



被告奧野淳也因拒絕在飛機上戴口罩被判有罪後，接受媒體採訪＝14日上午、大阪市北區

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