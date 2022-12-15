青森縣再現禽流感、全國第35例＝最多137萬隻將遭到撲殺

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青森縣於15日通報，飼養約137萬隻母雞的三澤市內一所家禽養殖場，爆發家畜傳染高致病性的禽流感。本季疫情為全縣第2例、亦是全國第35例。當天下午，該縣開始對137萬隻雞進行全部撲殺。根據農林水產省表示，這是在單間家禽養殖場中，被撲殺的雞數創歷史新高紀錄。

預計撲殺大約需要一個月時間才能完成。15日，青森縣知事三村慎吾要求陸上自衛隊進行災害派遣，60名隊員參與此項工作。

為應對此次禽流感疫情，該縣15日下午，在縣廳召開危機應對指揮部會議。在台灣出差的三村知事在台灣當地線上參加，並表示「家禽養殖是支撐當地經濟的重要產業，有必要防止其擴散到周邊農場」，要求職員對防疫措施徹底執行。

根據縣政府消息，一家家禽養殖場14日通報稱，其中一間禽舍內有180隻雞死亡，經簡易檢測證實後，13隻雞中有11隻呈陽性。根據基因檢測的結果，15日正式確認感染。



青森縣知事三村申吾，在應對高致病性禽流感疫情危機工作組會議上作出指示（經由螢幕）＝15日下午、於縣廳

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