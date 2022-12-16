陸上自衛隊性騷擾案5人士官被解僱＝中隊長因處理草率遭停職

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曾於陸上自衛隊郡山駐屯地（福島縣郡山市）工作的五之井里奈（23歲），過去在任職期間遭到性騷擾一案，防衛省在15日宣布同個中隊的5名士官被懲戒免職。此外，中隊長因反應草率未能防止騷擾，遭停職六個月作為懲戒。

遭免職的一共五人：包括一名二等士官，三名三等士官，一名在部隊處於指揮地位的一等士官。防衛省內過去曾發生14起性騷擾懲戒案件，但這樣集體處分很罕見。五之井里奈在推特上發文稱「無論處罰有多嚴重，我都希望他們能真誠地承擔責任」。

根據陸上自衛隊的調查結果，去年8月，在一等士官的指揮下，另外4人將五之井里奈撲倒，將下半身壓在她身上，實施性暴力。同年6月，也有強行撫摸、親吻，還天天試圖擁抱她。

中隊長在去年6月曾碰到另一名成員暗示受到性騷擾後，仍不予調查。同一年8月當五之井里奈投訴時也未予事實查核。等到五之井里奈休職後，他仍跟上司報告其他理由掩飾。



在例行記者會上、決議根絕性騷擾問題的陸上幕僚長吉田圭秀＝15日下午、防衛省

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