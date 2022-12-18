美國對日本修訂安保3文書表歡迎＝拜登稱對「和平與繁榮做貢獻」

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【華盛頓時事】美國政府對日本修改安保3文件一事表示歡迎立場。隨著中國軍力的快速增強，美軍持續在東亞地區失去優勢，美方評價日本增加國防開支和明確反擊能力的政策將「加強日美同盟的抑制力」。專家們預計，這將是深化日美指揮控制權的一體化、加強同盟關係的新契機。

拜登週四發推文說「我們歡迎日本為地區的和平與繁榮做出的貢獻」。美國國家安全顧問蘇利文在聲明中指出：「日本在加強和捍衛自由開放的印太地區方面，邁出勇敢而歷史性的一步。」

一位美國官員透露，「如果日本有反擊能力，將使中國和北韓的計算複雜化，更容易阻止軍事行動」。此外，他也稱讚首相岸田文雄提到需要提高稅收以確保財政資源，他說：「他表現出對增加防衛開支的認真態度。」

日本獲得美國的戰斧巡航導彈標誌著同盟關係的改變。雖然這種武器精確且高度可靠，但過去美國一直不願提供，擔心激起鄰國和安全擔憂。英國目前是美國唯一擁有這一技術的盟友，蘭德公司高級研究員杰弗利霍南表示：「透過分享先進技術，日本將加入其盟友的『精英集團』內。」



美國白宮＝華盛頓（EPA時事）

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