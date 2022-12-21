自民黨眾議員薗浦健太郎21日辭職＝政治獻金申報不實

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自民黨眾議院議員薗浦健太郎（50）＝千葉5區當選5次＝預計21日遞交辭呈給眾議院議長細田博之。同時，預計他將通知黨部宣布退黨。他因被懷疑在自己的政治團體在收支報告中少申報政治獻金派對的收入約4000萬日圓，而對此承擔責任。

相關人士在20日對此證實。如果薗浦辭職，其眾議院千葉縣第5選區的補選最快將於明年4月舉行。

薗浦眾議員的基金管理機構真「新時代政經研究會」，在2018年至2020年共計算到4362萬日圓政治獻金派對收入。其相關團體「薗浦健太郎後援會」也在2017年至2019年期間也紀錄約有1000萬日圓的收入。不過，有人懷疑他實際上多收了約4000萬日圓，東京地方檢察廳正對此調查中。薗浦極有可能因違反《政治資金管理法》而遭到起訴。

如果薗浦因違法被處以罰款或更高的罰款，他的公民權利將被暫停。薗浦正考慮如何應對調查，包括辭去議員職務。

薗浦眾議員屬於自民黨麻生派。2005年首次當選眾議院議員，在安倍內閣執政時擔任外務副大臣兼首相輔佐官。他目前在眾議院擔任法務委員會首席理事。



薗浦健太郎 眾議院議員

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