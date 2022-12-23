上皇迎接89歲生日＝在充滿回憶的地方安穩生活

Newsfrom Japan

上皇在23日迎來89歲生日。4月時，他搬進了位於赤坂御所（東京都港區）內的仙洞御所，他婚後在此居住了33年有餘，充滿許多回憶。由於疫情，上皇仍避免外出，過著平靜而安穩的日子。

根據宮內廳說法，他和上皇后每天早上在花園裡散步，晚上御用地裡散步。有時邊看電視邊做體操。早餐後，兩人會重讀小學五年級學的日語課本。晚飯後，一邊跟侍從看著那些國內外訪問的記錄，一邊聊當年出國的回憶。

散步後他也會與侍從聊天。最近，世足賽成為熱門話題，他很高興看到國民因為日本國家隊的成功而興奮。一位親信表示：「他與國民共同享有悲喜的方式沒有改變」。

6月，他與上皇后在東京都內參觀兩個紀念沖繩回歸日本本土50週年的特別展覽。

他每週兩次前往皇居和生物學研究所，在那裡繼續研究他畢生從事的蝦虎魚研究，並鑽研新的研究方法。早上散步後，他會餵養食堂水槽的小蝦虎魚。每個月與他的講師和侍從一起練習喜好的大提琴2、3次。

英國女王伊麗莎白二世於9月去世。他感謝自1953年參加加冕典禮以來的長年友誼，並祈求她的靈魂安息。據說，他曾向幕僚講述過往英國之行，與女王一起騎馬，他造訪時英國仍有過去二戰期間的反日情緒等各種回憶。

他在7月份被診斷出患有右心衰竭，但目前正在好轉，走路的距離也增加。9月份，他因白內障等原因接受了雙眼手術，據了解情況良好。



在89歲生日前，上皇的攝影留念＝8日、東京都港區的赤坂御用地（宮内廳提供）



在赤坂御用地一同散步的上皇夫妻＝8日、東京都港區（宮内廳提供）



在89歲生日前，上皇與上皇后一同合影留念＝8日、東京都港區的赤坂御用地（宮内廳提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]