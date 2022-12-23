北海道及北陸、中國地方持續大雪＝沿海強風影響交通至26日

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日本列島23日到受北海道附近低壓影響，沿岸等出現大雪氣候，包括北海道、北陸、中國地方都出現大雪。根據日本氣象廳表示，類似冬季的氣壓模式，預計將在加劇到26日，冷空氣持續流入上空同時要嚴防大雪、暴風雪以及浪高漲等情況。國土交通省呼籲人們避免不必要的外出。

截至上午10點，北海道遠輕町的24小時降雪量達到76公分，到上午9點，廣島縣庄原市的降雪量達到47公分。石川縣發布「大雪相關情報」，金澤市在上午11點的降雪量達到21公分。該市凌晨3點15分後觀測到最大瞬時風速為31.2公尺。在太平洋一側的高知市，上午8點也觀測到14公分積雪量。

高速公路部分，包括道東自動車道（北海道）、北陸自動車道、中國自動車道、山陽自動車道、九州自動車道等部分路段關閉。JR東海道、山陽新幹線多班延誤，日航59班、全日空41班取消飛行，主要集中在日本海一側的機場。分別各約有3750人和1470人受到影響。

預計至24日下午6點前的24小時降雪量較大地區，分別為北陸、東北、東海地區100公分，中國70公分，北海道與近畿60公分，四國50公分，九州北部40公分，關東和甲信30公分，以及九州南部20公分。

此後，截至25日凌晨6點為止，降雪量為北陸、中國地區50～70公分，東北、關東甲信40～60公分，北海道、東海30～50公分，近畿10～20公分、九州北部10～20公分，九州南部5～10公分。

此外，截至26日上午6點前的降雪量，北陸地區為30～50公分，東海地區為20～40公分。

預計23日從北海道至九州最大瞬時風速為30至35公尺，浪高為6至8公尺。



降大雪的金澤市内＝23日上午

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