日本海沿岸持續發布大雪警報＝25日前都是強烈冬季型天氣

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日本列島24日持續迎來降雪，包括日本海一側，日本氣象廳繼續呼籲防範大雪、暴風雪和大浪。強烈的冬季型氣壓預計將持續到25日，但北海道東部附近的低壓系統預計將在26日逐漸東移鬆動。

山形縣小國町截至24日凌晨5點為止的24小時降雪量為97公分，新潟縣關川村降雪量則是81公分，北海道音威子府村降雪量在凌晨1點前，高達73公分。在名古屋市，則是在上午9點前的降雪量來到10公分。

23日晚間8點30分左右，愛媛縣萬久高原町的縣道上，一名住在附近的60多歲男子被發現倒在路邊，經送往醫院證實不幸身亡。據了解他是摔在雪地上。町內在發生大規模停電後，該縣已要求自衛隊派遣來救災。

JR東海道/山陽新幹線的部分路段則是減速運行，造成延遲。除了愛知縣的東名阪高速公路區域之外，中國高速公路和大分高速公路的部分路段也被關閉。日本航空主要從日本海一側機場起降的航班中，約有38個航班取消、2170人受到影響，，全日空也發生相繼取消。

預計25日至下午6點前的24小時降雪量較大地區：東北和北陸60公分，北海道和關東甲信40公分，東海和中國30公分，近畿20公分，九州北部15公分。

預計25日北海道至九州北部地區瞬時最大風速可達25至30公尺，預計浪高4至6公尺。



觀測到積雪的名古屋市＝24日上午、名古屋市東區



觀測到積雪的名古屋市。照片為染上白色的名古屋城＝24日上午、同市北區攝影

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