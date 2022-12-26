埼玉飯能民宅男女3人死亡＝ 一名40歲男子以殺人未遂嫌疑遭逮補

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25日早上7點左右，為於埼玉縣飯能市美杉台的一處民宅現場發現一男兩女屍體。縣警方正在將此案作為一起兇殺案進行調查，由於屍體上有看起來像是被鈍器擊中的痕跡。同天晚上，據了解案發後逃離現場的失業鄰居齊藤淳（40歲）因涉嫌殺人未遂被捕。在確定死因後，官方會著手調查，將其轉為謀殺搜查。

根據搜查相關人士表示，齊藤告訴警方，「什麼都不想說」。嫌犯過去曾惹出事端，損壞了停在這間房前的汽車，縣警方正在調查兩者之間的關係。

他遭逮捕原因，是涉嫌於同日早上七點後，在這間民宅的處所內用類似鈍器的東西擊打一名男子，試圖殺死他而被捕。

根據縣警表示，早上7點15分左右，附近居民撥打了110，稱「吵架聲很大」，「二樓起火了」。當飯能警署警官趕到該住宅時，發現屋內三名男女上半身血流不止，經確認已當場死亡。房屋內也確認起火，根據消防人員稱，部分房間被燒毀，火勢在上午9點前被撲滅。

據了解，受害者是住在這所房子裡的一對60多歲夫婦，以及住在另一間房子裡一對夫婦的30多歲的女兒。屍體上半身包括頭部和頸部均有被鈍器毆打的痕跡。縣警將繼續確認受害人身份，並將於26日進行司法解剖，查明詳細死因。

事發後，縣警立即接到目擊者證詞稱一名男子已逃離現場，並展開調查。根據證詞，該男子身穿深色衣服，背著單肩包，徒步離開。現場沒有留下任何武器，有消息稱該男子有手持一隻槌子。

該地點是西武池袋線飯能站西南約1.5公里處的住宅區。



在男女3人死亡的住宅附近進行搜索的埼玉縣警查＝25日下午、埼玉縣飯能市



確認遭逮捕後、進入埼玉縣飯能警署的嫌疑男子（中央）＝25日下午、埼玉縣飯能市

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