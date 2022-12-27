涉及洩露重要機密＝海上自衛隊一等海佐遭到懲戒後免職

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日本防衛省於26日宣布，一名前海上自衛隊情報業務群司令、現任職於幹部學校的一等海佐井上高志（54歲），因爲違反《特定秘密保護法》中規定的「特定機密」，正式予以懲戒後免職。這是自2014年該法頒布以來，首次因為洩露特別指定的機密而實施的案例。相當於自衛隊警察的警務部隊，在同一天以涉嫌違反該法律為由，將其函送偵辦。

根據防衛省表示，井上一等海佐在2020年3月擔任群部司令時，曾向已經以自衛隊司令身份退役的前海軍將軍進行安全保障簡報。內容包括被指定為特定機密的國家周遭情況，以及根據自衛隊法被列為機密的部隊行動及訓練的情報。該部在接到通報後開啟調查。

同年1月，該位前海軍將軍為了自己的演講活動，跟井上提出「想知道退役後的準確情況」，並要求井上一等海佐和上級等共計3人一起協助。井上大佐受命處理，同年2、3月，井上在神奈川縣橫須賀市自衛隊司令部，單獨與其會面並說明達3次。當下沒有給予簡報紙本資料，也沒有證實這位前海軍將軍是否將情報傳遞給第三方。

井上一等海佐供稱說：「過去跟他有上下階級關係，讓我很敬畏。我的上司也給指示要我執行，所以我認為應該可以給他情報」，對此供認不諱。

這位前海軍將軍隨後持續敦促給予情報，說他「可向海上自衛隊提供建議」，但沒有證據顯示其要求特別指定的機密，最後判斷並非《特別秘密保密法》所規定中「教唆洩密」的範圍。



因為「特定機密」遭他人洩露問題、在記者會上低頭道歉的海上幕僚長酒井良＝26日下午、防衛省

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