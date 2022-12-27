中國新冠肺炎蔓延＝日本政府30日起對中國入境者實施PCR檢查

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日本首相岸田文雄，27日因應中國的新冠病毒感染迅速蔓延，宣布臨時邊境檢疫。所有來自中國的旅客，以及過去7天內有過中國旅行史的乘客，一律在入境後進行檢測，檢測呈陽性者，原則上在隔離設施停留7天。措施將從30日午夜起開始適用。他在首相官邸針對記者團宣布這項消息。

目前，在日本，如果旅客提交三劑疫苗接種證明或出國前72小時內的陰性檢測證明就可以入境。除了有症狀的人外，其他不進行入境檢查。

然而，中國過去徹底實施遏制新冠病毒的「清零」政策在本月崩解，感染人數激增。人們擔心大量病毒會從中國帶入日本。

對於中國的感染情況，首相表示：「中央與地方、政府與民間之間的確診資訊呈現較大差異，具體情況仍難以掌握」。同時，他提到如果情況好轉，可能會再取消邊境檢疫，他說：「在密切關注當前感染情況的同時，這不會影響我們謹慎穩步走向與病毒共存的過渡的政策」。



接受記者團採訪的岸田文雄＝27日下午、首相官邸

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