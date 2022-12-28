岸田文雄希望防衛增稅於2024年開始＝否定將於明年改組内閣

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日本首相岸田文雄在27日播出的BS-TBS節目中表示，為了確保增加國防開支的財政資源，他計劃在防衛增稅開始前先舉行下一次眾議院選舉。有關增稅的時期，他指「希望2024年之後的適當時間」，並稱「希望在增稅開始之前進行下一次選舉」。

這是首相首次特別具體提到下一次的眾議院選舉，而眾議院議員的任期將於2025年10月屆滿。有關政府和執政黨，在就年後討論該於何時實施調漲防衛增稅一事，可能會成為關係到下一屆眾議院選舉時間的政局焦點。

自民黨政調會會長萩生田光一，先前就防衛費增稅一事表示，「當出現明確的方向時，國民有必要做出決定」，並表示在決定開始增稅前，應該獲得大眾信任。

另一方面，首相也在節目中就內閣改組表示，「在年底年初期間，我暫時不考慮內閣改組」。與此同時，他補充說，「這並不意味我們沒有考慮過在未來幾個月（會這樣）」。



出席閣議的首相岸田文雄＝27日上午、首相官邸

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