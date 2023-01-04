天皇陛下睽違3年一般參賀，愛子內親王首次參加＝期許「平安美好的一年」

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日本皇室於2日在皇居舉行新年一般參賀。過去由於新型冠狀病毒的影響，這次是睽違三年來的首次舉辦。包括天皇和皇后陛下以及上皇和上皇后、秋篠宮親王夫婦等皇室成員站在皇居長和殿的陽台上，向來訪者揮手致意。陛下的長女愛子內親王也首次參加。

天皇陛下致辭時稱：「時隔三年，今天能和大家一同慶祝新年，真的感到非常高興」。他並提及國民在新冠危機期間的艱辛，他稱：「我認為雖然仍有困難，但希望今年是和平的好年」。

愛子內親王一同參加上午和下午的所有六場參賀，微笑著在兩陛下身邊揮手致意。上皇與和上皇后則是參加了上午三次參賀。

宮內廳為了預防感染措施，採取預先登記的做法，將每次參加餐賀人數限制在1500人左右，並要求他們在指定地點進出，每人距離至少1公尺。官方也呼籲在佩戴口罩和測量溫度方面進行合作。共有6次共有7312人次參觀。

宮內廳廳舍大樓前則是無需事先申請即可記帳自，上午則有5330人參觀。

2021年和2022年的新年一般餐賀活動因疫情已取消，天皇陛下在元旦當天透過影片向國民發布致詞。



參加新年一般參賀時揮手致意的天皇與皇后兩陛下及長女愛子內親王＝2日上午、皇居



參加新年一般參賀時揮手致意的天皇與皇后兩陛下及長女愛子內親王、上皇夫妻與秋篠宮夫妻等皇族＝2日上午、皇居



參加新年一般參賀時揮手致意的天皇與皇后兩陛下及長女愛子內親王、上皇夫妻與秋篠宮夫妻等皇族＝2日上午、皇居



參加新年一般餐賀時記帳的人們＝2日上午、宮内廳廳舎前（代表攝影）

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