天皇陛下睽違3年一般參賀，愛子內親王首次參加＝期許「平安美好的一年」
Newsfrom Japan社會
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日本皇室於2日在皇居舉行新年一般參賀。過去由於新型冠狀病毒的影響，這次是睽違三年來的首次舉辦。包括天皇和皇后陛下以及上皇和上皇后、秋篠宮親王夫婦等皇室成員站在皇居長和殿的陽台上，向來訪者揮手致意。陛下的長女愛子內親王也首次參加。
天皇陛下致辭時稱：「時隔三年，今天能和大家一同慶祝新年，真的感到非常高興」。他並提及國民在新冠危機期間的艱辛，他稱：「我認為雖然仍有困難，但希望今年是和平的好年」。
愛子內親王一同參加上午和下午的所有六場參賀，微笑著在兩陛下身邊揮手致意。上皇與和上皇后則是參加了上午三次參賀。
宮內廳為了預防感染措施，採取預先登記的做法，將每次參加餐賀人數限制在1500人左右，並要求他們在指定地點進出，每人距離至少1公尺。官方也呼籲在佩戴口罩和測量溫度方面進行合作。共有6次共有7312人次參觀。
宮內廳廳舍大樓前則是無需事先申請即可記帳自，上午則有5330人參觀。
2021年和2022年的新年一般餐賀活動因疫情已取消，天皇陛下在元旦當天透過影片向國民發布致詞。
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