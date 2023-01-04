中國航母「遼寧號」途經東海宮古海域返航＝戰機於沖繩南方起降320回

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日本防衛省在2日發布消息指稱，自去年12月中旬以來在沖繩以南太平洋海域多次起降的中國海軍「遼寧」號航母，通過沖繩本島與宮古島之間海域向北航行後，返回東海。

據該省表示，遼寧艦與其他軍艦於12月16日向南航行通過該地區並進入太平洋。17日至31日，艦載戰鬥機和艦載直升機在沖大東島和北大東島附近起降約320次。據了解，她已於1日晚上完成訓練並往東海方面駛去。

這是自去年5月以來遼寧號起降活動再度達到300多次。此次行動範圍擴大，防衛省認為他們是意欲提升在遠洋的作戰能力。在這一系列活動中，航空自衛隊戰機緊急起飛，海上自衛隊護衛艦「有明」號對此進行預警監視。

該省還宣布，中國軍方一架偵察型無人機「WZ-7」從1日到2日間，在沖繩本島和宮古島之間的航線上穿梭，於東海和太平洋之間來回飛行。這是該型號機首次作出此事。



在南太平洋起降艦載戰鬥機320餘架次的中國海軍「遼寧」號航母等。（防衛省統合幕僚監部提供）

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