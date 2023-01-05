岸田文雄召開年初記者會＝應對物價上漲與少子化有新對策

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日本首相岸田文雄，4日在三重縣伊勢市參拜伊勢神宮後，出席新年記者會，他表示將向企業界要求調漲工資。他並稱「透過提高工資來投資人才將是開啟日本未來的引擎」。

首相還表示，「我們將堅定不移地推進工資增長和投資的雙重分配，為實現永續、強勁、小差距的增長奠定基礎」。有鑑於有輿論批評他的經濟政策「新資本主義」中糾正貧富差距的情報仍不夠，這場記者會再度呼應他所強調的分配立場形式。

未來將於6月改制的勞動力市場便利化指南中，首相還將支持技能在教育提高人才能力，建立日本形式的工作工資制度，並通過平順地勞動成長移動來達到「三位一體的勞動市場改革」。其中還將努力糾正男女間工資差距，糾正「L形曲線」等業的女性人數隨年齡增長而下降的問題。

對於少子化問題，首相表示「我會挑戰異次元的少子化對策」。作為計劃於6月做出指示的「兒童預算翻倍」具體措施，他列舉包括加大兒童津貼為中心的經濟支援強化以及擴大幼兒教育和保育服務。

而對於新型冠狀病毒的對策，從8日起，從中國入境時的檢查將改為更準確的PCR檢測和抗原定量檢測，希望在要求乘坐直飛航班入境的人士證明其陰性。將在5月於廣島舉行的七國集團（G7）領袖會議，他稱：「我們將對實現無核武世界發出強而有力的訊息」。



結束伊勢神宮的參拜後、參加年初記者會的首相岸田文雄＝4日上午、三重縣伊勢市（代表攝影）

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