日美領袖將共同推進安保政策＝13日兩國會談、也將訪歐洲

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日本政府在4日宣布，首相岸田文雄和美國總統拜登將於13日在華盛頓白宮舉行會晤。在向拜登說明修改國家安全保障戰略等3個安保相關文件、及增加防衛費後，首相要確認推進安保合作以深化日美同盟。預計他將於15日返回日本。

安倍首相在4日的記者會上，談到與拜登的會談表示，「我想在國內和國際上展示日美同盟的進一步加強，並進一步為實現『自由開放的印太地區』而努力」。

這是首相自上任以來首次訪問華盛頓。預計兩位領袖還將討論如何應對中國不斷加大對台灣的軍事威脅及多次發射彈道飛彈的北韓。

在首腦會談前，日美兩國政府正協調召開由外長和國防長官等組成的安保協商委員會（2+2），意旨在加強日本的反撃能力（敵方基地攻撃能力）和抑制、反應能力的全面協議。

在訪問美國之前，安倍首相從9日起將先訪問七大工業國（G7）的法國、義大利、英國與加拿大，並會見各國家領袖。



照片左起為首相岸田文雄與總統拜登（AFP時事）

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