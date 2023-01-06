日美敲定11日舉辦「2+2」會晤＝將就反撃能力強化等近一步議論

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日本防衛大臣濱田靖一6日在記者會上表示，11日將在華盛頓召開由日美兩國政府外長和防衛長官組成的安全保障協議委員會（2+2）。根據日本政府去年底修訂的三個安保相關文件中，近一步規定要擁有反擊能力（敵方基地攻擊能力）的政策，未來將加緊討論加強日美同盟的抑制與反應能力。

日本外相林芳正與濱田將出席該2+2會議，美國則由國務卿布林肯和國防部長奧斯汀出席。地點將於美國國務院舉行。該會議從去年一月開始線上舉行。濱田則將另外於12日與奧斯汀單獨再舉行防衛大臣會議。

在記者會上，濱田表示：「我們將就進一步強化日美同盟的抑制與反應能力進行討論。持續推動促進自由開放的印太地區」。

另一方面，美國國務院發言人普萊斯說：「日美同盟將繼續成為自由開放的印太地區的基石」。他並解釋說，雙方將討論如何應對正在增加軍事脅迫的中國，與正在推進其核飛彈發展的北韓。



發表舉辦日美安全保障協議委員會（2+2）的防衛大臣濱田靖一＝6日上午、防衛省

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