日義兩國領袖協議創設外交・防衛機制＝攜手支援烏克蘭

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【羅馬時事】正在歐美訪問的日本首相岸田文雄，10日在羅馬首相官邸與義大利總理梅洛尼舉行會談。兩國領袖同意在外交和防衛部門間建新立磋商機制，以促進安全合作。在會後的聯合記者會上，岸田稱：「我們同意進一步加強合作，以維護和加強基於法治的自由開放的國際秩序」。

上個月，兩國同意在包括英國在內的三個國家一起開發和生產航空自衛隊F2戰鬥機的後繼機型。岸田說：「我希望這可促進各國產業之間的合作，並成為安全保障合作的基礎，」並補充說，「我歡迎義大利對印太地區持續表達關心」。

這是兩人首次面對面會見。為準備將於5月在廣島舉行的G7峰會，岸田再度說明他對制裁俄國和支持烏克蘭的看法，兩國領袖確認密切合作。梅洛尼表示有意支持岸田的政策，並在聯合記者會上表示，「我們已經同意不會停止支持烏克蘭」。

兩國領袖還同意將兩國關係升級為「戰略夥伴關係」。



與義大利總理梅洛尼（右）一同出席記者會的首相岸田文雄＝10日、羅馬（EPA時事）

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