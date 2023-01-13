公開討論「國際法支配」＝日本外相林芳正與中俄代表展開交鋒

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【紐約時事】聯合國安理會，12日就「法治」為主題舉行一系列辯論。會議由本月主持會議的日本外務大臣林芳正主持。與會各國表達維護以《聯合國憲章》為基礎的世界秩序的重要性，而中國和俄國則提出抗議，稱「西方國家任意制定規則」。

俄國入侵烏克蘭，凸顯聯合國成員國之間不斷加深的分歧。中國也繼續企圖通過武力單方面改變東海和南海的現狀。

林芳正在講話中警告說，如果沒有法治，「世界將成為野蠻權力和脅迫的叢林」。考慮到中國和俄國，他強調遵守聯合國決議和國際法庭裁決的重要性。

此外，他強調，沒有任何組織可以取代聯合國，有必要加強包括安理會在內的聯合國職能。為了克服進一步分裂，他呼籲「在法治原則下團結一致」。

俄國駐聯合國大使內邊齊亞回應稱，「我們不能同意基於西方創造的規則與秩序」。中國駐聯合國大使張軍也警告美國和歐洲，稱「國際規則制定不是某些國家的特權」。



12日、於紐約的聯合國總部安保理議場中主持公開討論的外務大臣林芳正（中央）

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