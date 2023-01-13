台灣台積電考慮於日本建設第二工廠＝總裁魏哲家於法人說明會闡明

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【新竹（台灣北部）時事】全球最大晶圓代工廠台積電（TSMC）副董事長兼總裁魏哲家，12日在法人說明會上表示，「我們正在考慮於日本建設第二座半導體工廠」，但沒有提到具體位置。

台積電目前正在與日本索尼集團和電裝公司等在熊本縣菊陽町建設半導體工廠。生產計劃於2024年底開始。魏總裁表示，政府的支持將是建立二廠的重要因素。

涉足全球最先進的半導體製造領域的台積電，吸引全球各地想設置工廠，競爭正在加劇。根據英國媒體報導，除了在美國亞利桑那州建廠外，該公司似乎也在考慮在德國建廠，這將是該公司在歐洲的首家工廠。

根據公司財報公告，2022年10月至12月期間銷售額，較去年增長42.8%至6255億新台幣（約合2.7萬億日圓），創下歷史新高。2022年全年銷售額也較去年增長42.6%至2兆2638億元新台幣，創歷史新高。在半導體市場低迷的情況下，5奈米（1奈米是十億分之一）晶片的強勁需求，支撐其銷售額的增長。



台積電的公司LOGO＝台灣・新竹市（AFP時事）

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