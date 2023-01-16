YMO創團元老高橋幸宏70歲過世＝名曲「RYDEEN」等永懷人心

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世界著名的電音祖師團體「黃色魔術交響樂團（YMO）」創團鼓手、單飛也很活躍的音樂家高橋幸宏（TAKAHASHI YUKIHIRO）於11日清晨5點59分因腦瘤併發的吸入性肺炎而過世。享壽70歲。他來自東京，葬禮已由至親舉行。主祭者是他的妻子喜代美女士。告別儀式將在稍晚時候舉行。所屬事務所在15日正式公告相關訊息。

高橋在1972年，加入加藤和彥主導的「Sadistic Mika Band」。1978年與細野晴臣、坂本龍一等組成YMO，以充分利用電子設備的創新音色掀起了電音流行樂熱潮。在包括歐美在內的海外等發布各種作品並進行現場巡迴，獲得高度評價。除了高橋本身的精心編曲和熟練的擊鼓技術之外，代表歌曲「Rydeen」更成為該團經典名曲。

除了作詞和作詞外，高橋還擔任主唱，並作為單飛藝人獲得高人氣。活躍於鈴木慶一的「THE BEATNIKS」、原田知世組的「pupa」、小山田圭吾等的「METAFIVE」等各種樂團。他還擔任過製作人和服裝設計師，在很多領域都展現了自己的才華，比如主演了大林宣彥導演執導的電影《四月的魚》等。

他在2020年接受了腦瘤手術，近年來一直在接受治療。



高橋幸宏



暌違17年再度重組、僅此一夜的表演Sadistic Mika Band團員的高橋幸宏＝2007年3月、東京都澀谷區NHK HALL



結束演奏的YMO樂團團員高橋幸宏（中央）與坂本龍一（左）、細野晴臣等＝2007年7月、京都市（AFP時事）

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