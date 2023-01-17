不忘「那一日」的教訓、誓言繼承記憶＝阪神大地震第28年恢復追悼儀式

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造成6434人不幸罹難的阪神大地震，17日迎來第28週年。在新型冠狀病毒繼續傳播的同時，迎來第三個「1.17」紀念。過去兩年被迫縮減規模的追悼會，正逐漸恢復到冠狀病毒爆發前的規模，罹難者家屬誓言要繼續從災難中吸取教訓。

在神戶市中央區的「東遊園地」公園，非營利組織NGO等舉行追悼會，在截至早上7點，已約有5000人前來參觀。人人紛紛寫上自己的懷念之語，點亮呈「19951.17」字樣排列的竹紙燈籠，在清晨5點46分的地震發生時刻默哀。

75歲的父親上野政志，在當年地震失去年僅20歲的長女上野志乃，政志先生作為罹難者家屬代表，出席在市內舉行的追悼會。他稱「我不想再經歷這樣的事情了。我們需要在還活著的人身上吸取災難的教訓」，並流著淚表示哀悼之意。

在兵庫縣等地，神戶市的紀念碑前也舉行紀念儀式，並於中午默哀。知事齋藤元彥稱，「沒有經歷過地震苦難的人越來越多，擔心將來記憶被人遺忘。我們一定不能忘記這經驗、並持續傳播、活化、預防。我們都必須繼續不懈努力」。

來自神戶市立渚小學校，6年級的學生福元理央朗讀詞句表示：「因為有許多人為神戶的重建而努力，我們才能從出生起就能過上正常的生活。為了不忘記這場災難，我們這代人會努力將它傳給下一代」。

由縣政府和其他機構組織舉辦的「紀念巡遊」活動在神戶市的街道舉行。為提高縣民防災意識，也將模擬在瓦礫等障礙物上行走，舉行「防災行走」活動。縣內各地都舉行各種紀念活動和疏散演習。



在阪神淡路大地震第28週年之際，呈現「1995 思念 1‧17」字樣的燈籠＝17日上午、神戸市中央區的東遊園地



阪神大地震第 28 年之際，人們在地震發生時的那刻默禱致哀＝17日上午5點46分、神戸市中央區東遊園地



悼念阪神大地震的罹難者，點亮竹燈籠的人們＝17日上午、神戸市中央區的東遊園地

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