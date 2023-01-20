岸田内閣支持度來到最低26.5％＝連續4個月來到「危險海域」

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依據日本時事通信1月13日至16日進行的民意調查顯示，岸田內閣的支持率較前一個月相比下降2.7%，來到26.5%。這是連續四個月以來低於去年10月政府就職以來的最低水準（27.4%），該水準被認為是維持政府的「危險海域」。不支持率最高，來到43.6%（較上月上升1.1%）。隨著日本防衛實力加強的加稅政策，和物價的進一步上漲等對支持度產生了影響。

當被問及首相岸田文雄對去年12月底持續4名內閣大臣辭職的反應時，56.4%的人表示「不讚賞」，遠高於「讚賞」的18.7%。這也可能影響了其支持率。24.9%的人則是回答「都不好說、都不知道」。

對於政府因應新型冠狀病毒的反應，40.9%表示「讚賞」（較前月比下降1.7%），31.2%「不讚賞」（上升1.7%）。

支持內閣的理由（可多選）分別為：13.5%「沒有其他合適人選」、5.6%「信任首相」、5.1%「支持首相所屬政黨」為前三。不支持的最常見原因是：26.7%「沒有很高的期望」，其次是19.8%「政策不令人滿意」，還有16.8%「不信任首相」。

另一方面，立憲民主黨的支持率從去年12月的5.5%跌至2.5%，為2020年9月與前國民民主黨合併以來的最低點。在跌幅過半的情況下，該黨雖然宣布繼續與日本維新會「共同抗爭」，但似乎未能讓選民符合期望。

自民黨支持度比上月增加1.8%來到24.6%。其次是日本維新會3.6%（下降0.2%）和公明黨3.4%（下降0.3%）。第五位及以下的是日本共產黨1.8%、國民民主黨1.5%、令和新選組和參政黨0.7%、NHK黨0.4%、社會民主黨0.1%。58.7%的受訪者回答「不支持任何政黨」。

該民意調查是通過對全國2000名18歲及以上的人進行個人訪談進行的。有效回收率為60.5%。

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