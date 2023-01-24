2023年「春闘」勞資協議展開攻防＝基本底薪調漲幅度成焦點

Newsfrom Japan

日本經濟團體聯合會會長十倉雅和與日本勞動組合總聯合會會長芳野友子，23日在東京舉行會談，實質上展開2023年「春鬪」勞資攻防。有鑑於歷史性地工資上漲沒有趕得上物價上漲步伐，勞資雙方一致認為有必要提高工資。在同天的記者會上，十倉提及：「這次雙方對此的感覺特別強」。但是，標準和方法上存在差異，爭論的焦點將是實現多少基本工資上漲。

會談一開始時，十倉表示，「我們需要在工資和物價間創造良性循環」。最重要的是，他強調，「在特別關注價格趨勢的同時，我們呼籲（旗下會員企業）積極應對工資上漲，作為其社會責任的一部分」。但經團聯則表示，除底薪外，定期加薪、通貨膨脹津貼、獎金加成等方式，都應該根據各間公司實際情況而定。

對此，勞動聯合堅持優先考慮底薪的工資調漲。將低薪的要求水準比上一年提高1%至3%左右，目標是與定期加薪相結合下，讓工資上漲達到5%左右。會中，芳野告訴十倉稱「勞資雙方攜手協力，將會是重塑日本未來的轉捩點」。



在有關「春闘」與勞工聯合的會議中、致詞的經團聯會長十倉雅和＝23日上午、東京都千代田區



在有關「春闘」與經團連的會議中、致詞的勞工聯合會長芳野友子＝23日上午、東京都千代田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]