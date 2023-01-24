岸田文雄國會施政方針演說＝稱將反轉出生率、言明防衛增稅是「我們的責任」

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日本首相岸田文雄，23日下午在眾議院全體本會議上發表施政演說。對於伴隨國防費急劇增加而增加的稅收，岸田表示「這是對活在當下的我們來說對子孫後代都該負有的責任」，並再次請求國民理解。他宣布，他將把兒童和育兒政策作為「最重要的政策」來扭轉出生率。考慮到春季勞資會談，他並表示願意在物價上漲之餘提高基本工資。

首相在各種政策問題中，首先提及「根本性強化防衛能力」，並確保到2027財年為止的5年內要有43兆日圓的預算。岸田解釋稱，將努力完善這一制度。他稱，每個財政年度都需要4兆日圓作為新的穩定財政資源，即使通過行政和金融改革產生約3兆日圓，約1兆日圓的缺口也不會「債留子孫」。但是，岸田仍避免使用「增稅」等直接表達方式。

岸田指出，這次強化防禦能力是「安保政策的重大轉變」。同時他強調，無核三原則和專守防禦的立場「不會有絲毫改變」。

首相提到了預計將低於80萬的去年度出生率，並表示日本「正處於社會功能能否維持的邊緣」。他同時宣布將實現不分年齡和性別，全社會參與的「與以往不同的異次元少子化對策」。

岸田解釋稱，將在6月之前提出「預算翻倍」的「粗略框架」，屆時將確定經濟和財政管理的基本指導方針「基本政策」。他在講話中沒有提到增稅。

有關「新資本主義」政策，岸田說「將建立一個可持續提高工資的結構」，並要求企業界進行合作。他承諾將提高參與政府採購相關企業的工資，並表示將把重點轉向支持提高生產率和將價格轉嫁給中小企業。

有鑑於俄國入侵烏克蘭導致資源成本上漲，岸田首相表示，「我們必須確保各種能源的來源」。在確保安全和地方政府理解的前提下，政府提出改變常規政策，推動退役核電廠利用轉換成次世代創新反應堆進行改造和核電廠一定時期延役的政策。

外交方面，將於5月在廣島舉行的七大工業國集團領袖會議上，他表示打算領導「無核武世界」倡議，並加強對包括印度和非洲等「廣義南半球」的事務參與。

至於針對新型冠狀病毒的措施，他表示將考慮在春季將傳染病法的地位降至「第5類」，並修改戴口罩的規定。

關於世界和平統一家庭聯合會（舊統一教會）問題，他強調繼續努力幫助過去受害者的立場。對於修憲，他仍表示「這是個不能拖延的問題」，並表示希望透過國會來共同辯論。



在眾議院本會議上進行施政方針演說的首相岸田文雄＝23日、國會内

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