前職棒球員門田博光74歲過世＝「不惑」全壘打王成絕響

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以日本職業棒球（NPB）史上第3高，以567支全壘打，並曾在40歲拿下全壘打王的門田博光（Kadota Hiromitsu）於24日去世，享壽74歲。根據兵庫縣警方稱，當天上午，一名前往兵庫縣家中探訪的警員，發現門田已經死亡。他沒有外傷，據了解應該死於疾病。

門田於山口縣出生，奈良縣長大。在經歷了天理高校和業餘球隊岡山可樂麗之後，於1970年以選秀第2名身份進入南海鷹。第二年，他即獲得打點王。門田並參考王貞治而學會了金雞獨立打擊姿勢。他強勁的揮棒動作持續到最後，堅持貫徹打出全壘打精神。

他在1979年克服了右腳阿基里斯腱撕裂，並在1981年和1983年成為全壘打王。1988年，40歲的他還打出44支全壘打，繳出125分打點，贏得了MVP，並榮膺「中年之星」稱號。

同年底南海鷹被賣給大榮，遷往福岡後門田轉投歐力士。1991年再回到大榮，到92年退休為止，共留下2566支安打、0.289的打擊率、共567支全壘打、1678分打點成績。拿下全壘打王3次，打點王2次，最佳9人7次。

退休後，門田擔任過棒球球評，但從2005年左右開始，他就患上糖尿病等病症，身體狀況持續不佳。2006年門田正式入選棒球名人堂。



門田博光



合約更改時以年薪1億日圓高價加入歐力士隊的門田＝1988年12月、大阪市北區



對戰近鐵的3局、擊出生涯500號全壘打，當時效力歐力士的門田＝1989年8月15日、大阪・藤井寺球場

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