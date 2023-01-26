十年一度寒冬：18列班次列車受困10小時，JR西日本為疏失致歉
Newsfrom Japan社會
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受大雪影響，24日夜間至25日凌晨，JR東海道線等共有18列班次列車臨時受困在各車站之間。主因在幾個地方的切換軌道方向的轉轍器因為積雪卡住。JR 西日本稱，約有7200名乘客被困在火車內長達約10個小時，其中16人在出現身體狀況不佳後被緊急送醫。
在高槻（大阪府高槻市）和山科（京都市）兩站之間，東海道線的15列列車，和山陽線等3列列車受困。其中三列列車直接在軌道上讓乘客下車。
該公司25日下午，在大阪召開記者會解釋稱，融化轉轍器上積雪的融雪裝置失效。起因在於預報降雪量未達到運作標準，但事實上的降雪量已超過了標準，近畿地區本部長三津野隆宏致歉稱：「我們將分析當時的應對措施是否合適，並制定對策」。
25日上午，在JR京都站（京都市下京區），不少人拍下「調整中」字樣的電子螢幕看板後，並一臉擔憂地向車站工作人員詢問列車運行狀況。
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