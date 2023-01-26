北海道與東北持續發布大雪警戒＝到26日前都是強烈冬季天氣

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日本列島在25日，持續受到強烈的冬季型氣壓模式，各地大雪紛飛，主要集中在日本海一側。全國沿海地區大風雪肆虐，令早晨寒冷刺骨。今年冬天最冷天氣已渡過山頭，冬季型氣壓逐漸從西邊開始緩和，日本氣象廳持續在北海道與東北等地區在26日前發布大雪及暴風雪、暴風、高海浪等警戒。

另根據岡山縣消息，真庭市一名80多歲的男子從24日晚後就沒有回家，25日下午早些時候被發現埋在雪中，已確認死亡。在大分縣別府市，一名62歲的男子遭到倒下的樹木擊中頭部後不治身亡。

24日至25日，近畿地區JR東海道線共有16列列車在車站間受困，部分乘客反映身體不適送醫。東海道・山陽新幹線和九州新幹線25日出現誤點，山形新幹線福島至新庄間全天停駛。日本航空公司和全日空航空公司共取消353個航班，影響了約1萬6000人。高速公路上，新名神高速公路三重縣與滋賀縣交界處附近，多輛汽車受困。中國高速公路和九州高速公路也多處無法通行。

日本氣象廳24日夜間向岡山縣發布「大降雪天氣預報」，真庭市截至25日上午的24小時內，降雪量達到創歷史新高93公分。鳥取縣大山町降雪量92公分，長野縣小谷村66公分，岐阜縣飛驒市51公分。

熊本縣甲佐町25日凌晨至早上的最低氣溫為零下9.0度，打破先前記錄。主要城市都在冰點以下，札幌零下12.8°C，仙台-7.5°C，東京千代田區-2.9°C，名古屋-3.8°C，大阪-2.0°C，福岡-2.5°C。京都氣溫-3.7°C（皆為零度以下），24日深夜最高降雪量15公分。

預計26日下午6點前24小時降雪量較大地區，北海道、北陸地區預估降雪量60公分，東北地區降雪量50公分，關東甲信、東海地區降雪量20公分。

預計26日北海道和東北地區的最大瞬時風速為每小時30至35公尺。包括北陸、伊豆和小笠原群島在內的海浪高度預計為6至7公尺。



受到大雪影響受困、直到日落前都無法動彈的新名神高速公路＝25日下午、三重縣四日市市

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