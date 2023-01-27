日本政府確定將於5月8日把新冠移至「5類」傳染病＝戴口罩由民眾自行判斷

Newsfrom Japan

日本政府在1月26日，決定在大型連休後的5月8日，正式將新型冠狀病毒根據傳染病控制法的狀態，從目前的「2類」降級為「5類」，未來將與與季節性流感相同。27日下午也將召開對策本部後，正式作出決定。政府相關人士表示。關於戴口罩部分，包括在室內戴口罩等，原則上是交由個人判斷。

日本首相岸田文雄，26日在首相官邸與厚生勞動大臣加藤勝信和經濟振興大臣後藤茂之等舉行會談，確認這一政策。在進入新冠狀病毒傳播以來的第四年時，這將是一個轉折點，導致社會經濟活動能大幅放寬。

在政府的對策本部之前，厚生勞動省預計將於27日上午召開感染症部會，總結專家學者們的意見。

關於未來的感染對策，志願的專家學者們在25日舉行的衛生部諮詢機構「諮詢委員會」會議中作出表示稱，「將根據政府要求的統一措施中，交由個人或是集團來做出主要的抉擇」。



厚生勞動省＝東京都千代田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]