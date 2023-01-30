中國重新對日本核發簽證＝經濟回復將走回正常化

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【北京時事】中國駐日本大使館於29日宣布，即日起恢復給日本人簽發一般簽證。先前作為對日加強邊境措施的反制措施，簽證一度從10日起暫時停止發放。重新開放的原因尚未透露，但據了解其目的是為了盡快恢復因嚴格的疫情「清零」政策而低迷的國內經濟，而使商務人士的交通恢復正常。

此外，中國國家移民管理局也宣布，自29日起，恢復過境第三國時一定期限的免簽停留制度。該制度一度從11日起開始暫停。

中國在去年12月，因為其「清零」政策下經歷感染的爆炸性傳播。日本和其他擔心病毒在本國境內傳播的國家，收緊來自中國旅客的檢測條件。引起中方反對稱這是「歧視性」政策後，決定暫停核發簽證。

日本政府當時通過外交途徑提出抗議，要求其撤回。一位外交部官員指出，「這與互惠主義不同」，因為它並不限制向中國公民發放簽證。

只是，即使在中國宣布暫停後，仍然必須存在因商務和其他目的而取得簽證的情況。因此看似中方是被迫兩面夾擊後，想加快低迷經濟的復甦才做出此決定。



29日、中國駐日本大使館在網頁上宣布給日本人核發一般相關簽證業務

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