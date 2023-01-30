日本大雪意外不斷＝長野縣發生雪崩外國滑雪團2人休克

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約於1月29日下午2點30分左右，位於長野縣小谷村白馬乗鞍岳的天狗原東側斜面（標高約2100公尺）發生雪崩，事件隨即通報當地大町警察署。根據當地警方表示，4名外國男子和1名女子在滑雪場外的「未開發區」滑雪時遭遇雪崩，其中3人當晚下山，但現場有2名男子滯留在現場，據稱仍是無意識。警方於30日上午起陸續派出搜索隊前往該地區，展開全面搜索。

根據大町警察署稱，三組外國人在栂池高原滑雪場附近進行滑雪和單板滑雪。一組2名的奧地利人和1名國籍不明，及另一組2名美國人都遭遇雪崩，另一組透過第三方報案。

根據日本氣象廳稱，29日的小谷村幾乎沒有下雪，但截至下午3點前積雪量已來到103公分。該機構已經向長野縣北部發布雪崩警戒，包括小谷村。

28日下午，長野縣北部發生雪崩。在野澤溫泉村滑雪勝地外的未開發區滑雪的4人遭掩埋，根據該縣飯山警察署稱，1名來自新潟縣魚沼市的男子（38歲）仍失踪。



長野縣警本部所在的縣廳＝長野市

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