人口回流東京，淨遷入超過3萬8023人＝預估移動限制解除是主因

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根據日本總務省30日公佈，以「住民基本台帳」（類似戶口名簿）為基礎的2022年人口流動報告中，指出遷入東京的人數超過遷出人數，淨成長為3萬8023人。這比上一年的5433人相比大幅增加，也是自統計的2014年最低水準以來，相隔3年再有大幅成長。根據了解，這是由於與新型冠狀病毒傳播等相關的行動限制放寬下、人員流動增加等因素導致。

儘管東京的遷入人數，仍是低於新型冠狀病毒爆發前的水準，但隨著社會經濟活動的正常化下，未來可能會增加，並進一步加速網東京過度集中。

直到2019年的疫情之前，東京的遷移人數每年約為7萬至8萬人左右。之後，這個數字在2020年下滑到3萬1125人，在2021年減少到5433人。都內23個區本次遷入則是來到2萬1420人。2021年一度出現淨遷出成長，但時隔一年又回復原狀。



2022年12月15日、於東京都表參道漫步的人群（AFP時事）

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