日本北約領袖會談＝擔憂中俄軍事合作、期盼台灣問題「和平解決」

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日本首相岸田文雄，31日在首相官邸與北約秘書長史托騰伯格舉行會談。兩位領袖發表聯合聲明稱，對繼續入侵烏克蘭的俄國，與加緊霸權行動的中國之間的軍事合作表示擔憂。關於台灣局勢，聲明強調台海和平穩定的重要性，主張以和平解決。

首相在一份共同新聞稿中說：「我們確認將包括實現『自由開放的印太地區』在內的國際秩序維持與強化等，將一起合作提升到更高水準」，並強調兩國將深化在太空和資安領域的合作。史托騰伯格說：「我們必須團結起來，為自由和民主而堅定地共同努力」。

在會談中，岸田首相也表示，他將考慮讓日本駐比利時大使館的北約常駐代表團獨立出來，並考慮定期參加北約參謀長會議。岸田還解釋包括國家安全保障戰略在內的3個文件的修訂。史托騰伯格對首相的決定表示歡迎，並邀請首相參加7月在立陶宛舉行的北約峰會。

聯合聲明中強烈譴責對烏克蘭的入侵。關於俄國的核威脅，聲明警告稱「不負責任的言論是不會被接受的，使用它（核武）的話將受到明確的國際譴責和嚴重後果」。

在回應中國在東海和南海的推進時，聲明強調「強烈反對任何以武力單方面改變現狀的企圖」。關於中國的軍事建設增強，他呼籲國際社會在提高透明度、裁軍和防止核武擴散方面進行合作。還明確提出北韓無核化和立即解決綁架問題等​​。



在會談前與北約秘書長史托騰伯格（左）握手致意的首相岸田文雄＝31日下午、首相官邸

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