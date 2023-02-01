岸田文雄稱兒子隨行並購買伴手禮送人屬「公務」＝在野黨批評「公私不分」

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日本首相岸田文雄，31日在眾議院預算委員會上表示，其長子現任政務秘書官的岸田翔太郎在訪問歐美期間乘坐公務車購買伴手禮一事表示「幫忙政治家的首相購入伴手禮，也是秘書官本來的業務之一，是屬於公務」。他在面對立憲民主黨後藤祐一的詢問時作出如此答覆。

首相並稱，翔太郎已經為所有內閣成員買了伴手禮。至於購買的費用，岸田稱是「（首相）自己的口袋掏腰包」。

內閣官房長官松野博一、及經濟產業大臣西村康稔、公明黨的國土交通大臣齋藤鐵夫，在3月31日內閣會議後的記者會上證實，確實收到首相的禮物。他們都沒有透露伴手禮的內容，稱這是「私事」，但其中一位男性閣僚稱他收到一條領帶。

在野黨對此提出強烈批評。後藤祐一在眾議院預算委員會上質疑稱：「購買伴手禮供私人使用是公務嗎？這也太公私不分了」。國民民主黨領袖玉木雄一郎，則在記者會上稱，「我們應該停止在出國旅行時購買和贈送伴手禮的文化。這是擺脫古老政治的好機會」。立憲民主黨的秘書長岡田克也則表示，取消與內閣的協議也不失為是一種選擇。

也有人指出，首相等人出訪時購買領帶等作為伴手禮，分發給相關人士，已成為一種不成文慣例。自民黨總務會長遠藤利明在記者會上表示，「我在出國時，是會為前輩買伴手禮，這沒什麼奇怪的」。該黨的一位高級幹部說：「購買伴手禮是政務秘書官的工作雜項之一。不能讓一般公務員這樣做的」。



在眾議院予算委員會上進行答詢的首相岸田文雄＝31日下午、國會内

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