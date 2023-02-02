對馬島佛像遭竊事件：韓國高院一審不認可寺廟的所有權

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【大田（韓國）時事】有關2012年長崎縣對馬市觀音寺的縣指定文化財產佛像「觀世音菩薩坐像」，遭到一群韓國盜竊團切取並帶到韓國一案，韓國中部的大田高等法院在1日表示，將撤銷承認韓國寺廟所有權的一審判決，作出駁回訴訟的判決。原告的韓國該寺院已表示將上訴之意向。

日本政府當初要求移交佛像，但位於韓國中部瑞山的浮石寺則是提起訴訟，聲稱佛像在14世紀被號稱「倭寇」的海盜劫走。2017年1月，大田地方法院裁定支持浮石寺的訴訟主張，被告的韓國政府則提起上訴。

裁決中，認定佛像本來是韓國製造的，並稱「有相當多的間接證據，可以斷定它是被倭寇掠奪並非法運往日本的」。然而當中，缺乏資料證明14世紀製作佛像的浮石寺，與原告所在的浮石寺是同一間。

此外，即使當年是被倭寇非法取出，也被判定為「民法規定的訴訟時效，是在觀音寺成為宗教法人20年後於1973年制定時期成立的」。結論稱「不能認定原告就此取得佛像的所有權」。



「觀世音菩薩坐像」＝攝影日期不明（韓國政府提供、AFP時事）



1 日、韓國中部・大田的對馬遭竊佛像有關的高院判決後、接受採訪的原告浮石寺相關人士

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