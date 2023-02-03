日本大盜「魯夫」等於菲律賓開庭審理國內犯罪＝菲國考慮審判後先引渡2人

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【馬尼拉時事】針對在日本各地涉嫌指示一系列搶劫和其他事件，被認定是主嫌，現今關押在菲律賓入國管理局設施的日本嫌犯「魯夫」等4人，菲律賓法務部長雷穆里亞於2日下午表示，其中2人有可能審理後先將此人移交給日方。

2日這天，被控在菲律賓同時犯下罪行的渡邊優樹（38歲）與小島智信（45歲）2位嫌犯的聽證會在馬尼拉都會區附近的的法院舉行，接下來的聽證日期將定在7日。法務部長雷穆里亞的發言被認為想先移交上述2名嫌犯之外的其他2人。

2日上午，馬尼拉都會區的帕賽市地方法院舉行嫌犯渡邊涉嫌對女性和兒童施暴的案件，其「前妻」並出庭受審。該嫌犯以視訊方式偵訊。預計下次則是有另一名證人出庭。

嫌犯渡邊的律師，在庭審結束後接受采訪時表示，渡邊對日方的引渡請求坦言「壓力很大，也很困惑」。

在隨後開庭的嫌犯小島聽證會上，法院則是再決定於7日開庭審理。 嫌犯小島同時被指控對女性和兒童施暴，也是由受害人出庭。嫌犯小島也同樣在網路上出庭應訊。



接受記者團採訪的菲律賓法務部長雷穆里亞＝2日下午、馬尼拉法務部



結束渡邊優樹、小島智信兩嫌犯的聽證會後，接受記者採訪的兩嫌犯委任律師＝2日上午、菲律賓馬尼拉都會圈的帕賽市地方法院前

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