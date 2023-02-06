打擊惡質危害迴轉壽司食安行徑＝各店加裝壓克力板、攝影機因應

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針對網路上層出不窮地的大量騷擾影片危害食安行為，迴轉壽司連鎖店已加緊應對措施。雖然這是在服務業機械化上遭到挑戰的例子，但在現今勞動力嚴重短缺的背景下，增加員工數量並非易事。各企業先是透過安裝壓克力板和增設監控攝影機等，不依賴人力為主的手段來防範該行為。

先前一段男性顧客將嘴放在醬油瓶上舔的影片廣為流傳。該受害者「壽司郎」公司，目前只有將客人下單的商品送往車道，過去可以自由拿取的商品被淘汰。桌上的餐具和調味料，則會應顧客要求更換已消毒過的。未來，該公司還計劃在桌子座位和通道之間加裝壓克力板，防止商品則到意外接觸。

將壽司覆蓋抗菌蓋盤子的「藏壽司」，先前則是有影片顯示其中一名顧客將拿過盤子放回了傳送帶。目前，該公司則是安裝攝影機在傳送帶的上頭，以便可以看到顧客所拿的盤數，將來攝影機系統也將被修改，以便能觀測到還盤子的行為。運營公司毫不掩飾自己的困惑稱：「難得到目前為止，我們已經客戶建立信賴關係」。

「Kappa壽司」則是張貼「監視攝影機運作中」的海報，並用攝影機徹底監視犯法行徑。該公司還考慮引進蓋子來蓋住壽司。先前同樣在影片中將別人的壽司亂塗上芥末後廣為流傳的苦主「濱壽司」，其公關也表示正在「考慮如何應對」。

餐館和零售商，因應勞動力短缺等，正先後地實現收銀和客戶服務的機械化。正在推動引入自助結賬系統的一家大型便利店的相關人士表示，「不可能100%防止顧客的惡意行為」。並表示「透過積極的禮貌回應和清潔賣場，希望能降低這樣的惡質行徑到最低點」。



「壽司郎」在今後將於店舗內依序設置壓克力板（FOOD & LIFE COMPANIES提供）



「藏壽司」的抗菌壽司蓋（同公司提供）

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