首相秘書官發言涉歧視LGBT＝岸田文雄趕緊換人止血

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日本政府4日宣布，曾就性少數群體（LGBT等）及同性婚姻發表歧視性言論的經濟產業省，現任首相秘書官的荒井勝喜（55歲）已被免職，同日遭撤換。接替他職位的是51歲的伊藤禎則，他是該省秘書課長。首相秘書官因失言而被免職的情況相當罕見。這對目前內閣支持率低迷的岸田政府，無疑是另一個打擊。

日本首相岸田文雄，在福井縣坂井市對記者稱，他收到荒井​​的辭職申請，他「非常認真地對待此事，並判斷解去職務」。對於荒井的言論，岸田再次指責稱「完全不符合尊重多樣性，和內閣實現包容性社會的政策，不可理喻」。

伊藤禎則於1994年加入舊通商產業省（現經濟產業省）。歷任經濟產業大臣秘書官，2022年2月起擔任經濟產業大臣秘書課長。總理秘書負責準備國會的答辯和起草總理的談話原稿。經濟產業省的秘書官，通常負責與媒體應對。

2月3日晚，新井在首相官邸接受記者的非正式採訪時，曾就性少數群體及同性婚姻發言指出，「我不想看到它。即使住在他們隔壁我也討厭」。岸田首相於4日上午，在公邸對記者團表示，他免去荒井職務。



因為荒井勝喜秘書官的歧視發言、表情凝重說明處分的首相岸田文雄＝4日下午、福井縣坂井市（代表攝影）



經濟產業省秘書課長伊藤禎則

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