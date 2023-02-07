三菱重工放棄國產飛機生產＝無法盈利是其主因

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日本三菱重工業於6日宣布，將計劃停止研製首款國產小型噴射客機「Space Jet」。由於開發時程延誤，加上新型冠狀病毒導致乘客需求降溫，2020年起的開發幾乎遭到凍結，今後也被認為無法盈利，將中止其事業開發。2008年當時以號召「日之丸」噴射客機為目標而展開的這個重大計畫已陷入停頓。

同天，三菱重工業就噴射客機業務發表評論表示，「確實，我們正在考慮各種可能性」。

「Space Jet」最初是作為三菱區域型噴射機（MRJ）計畫開發的。目標是成為自1960年代二戰後研製的首架螺旋槳客機「YS11」以來，約半個世紀再現的國產客機，原先計劃於2013年交付第一架量產飛機。

然而，由於缺乏開發和商業化的架構，造成該計畫一再推延，開發成本也超乎預期。在截至2020年3月財政年度的綜合財務業績中，該公司公佈在「Space Jet」計畫相關就有2633億日圓虧損，這給公司經營造成嚴重負擔。



三菱重工業研製的小型噴射機「Space Jet」試驗機＝2020年3月、愛知縣豐山町

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