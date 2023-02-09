岸田文雄稱對LGBT相關法案持積極態度＝駁斥在野黨的批評
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日本首相岸田文雄，8日下午在眾議院預算委員會上表達對提早制定促進LGBT等性少數群體理解法案上的積極態度。他稱「我們自民黨也確認將著手準備提交相關草案。希望能在議論同時，即刻對此作出應對」。他在對立憲民主黨岡本章子的答詢時如此回應。
該法案要求政府制定基本計劃，以促進國民了解LGBT內容。超黨派議員聯盟於2021年5月制定該法案，但由於自民黨保守派議員反對，讓該法案未能至國會提案。
岸田首相並對可選擇的夫妻別姓一事表示，「將通過擴大討論，促進國民的理解和討論。我們想切時對待各意見，並以政府立場來下判斷」。
自民黨和公明黨從2012年底重新執政，在野立憲民主黨批評一系列政策是「失落的十年」時，首相反駁稱，「說一切都失去了，你這樣沒有刻意誤導嗎？」。他在回答立憲民主黨大西健介時作出如此答覆。立憲民主黨過去在舊民主黨時代所提倡，如無收入限制的「兒童津貼」等政策上，該黨稱將會繼續檢驗這些政策在執政黨接續執政下是否有持續落實。
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