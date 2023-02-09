岸田文雄稱對LGBT相關法案持積極態度＝駁斥在野黨的批評

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日本首相岸田文雄，8日下午在眾議院預算委員會上表達對提早制定促進LGBT等性少數群體理解法案上的積極態度。他稱「我們自民黨也確認將著手準備提交相關草案。希望能在議論同時，即刻對此作出應對」。他在對立憲民主黨岡本章子的答詢時如此回應。

該法案要求政府制定基本計劃，以促進國民了解LGBT內容。超黨派議員聯盟於2021年5月制定該法案，但由於自民黨保守派議員反對，讓該法案未能至國會提案。

岸田首相並對可選擇的夫妻別姓一事表示，「將通過擴大討論，促進國民的理解和討論。我們想切時對待各意見，並以政府立場來下判斷」。

自民黨和公明黨從2012年底重新執政，在野立憲民主黨批評一系列政策是「失落的十年」時，首相反駁稱，「說一切都失去了，你這樣沒有刻意誤導嗎？」。他在回答立憲民主黨大西健介時作出如此答覆。立憲民主黨過去在舊民主黨時代所提倡，如無收入限制的「兒童津貼」等政策上，該黨稱將會繼續檢驗這些政策在執政黨接續執政下是否有持續落實。



在眾議院預算委員會上接受立憲民主黨岡本章子提問後答覆的首相岸田文雄＝8日下午、國會内

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