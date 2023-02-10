日菲領袖會談＝小馬可仕首訪日本強化安保與經濟連結

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岸田文雄首相，9日在首相官邸與菲律賓總統小馬可仕舉行會談。考慮到中國在東海和南海的海上威懾不斷加劇，兩位領袖同意加強安全保障和經濟方面的關係。雙方還確認為實現「自由開放的印太地區」而進行的合作。這是小馬可仕去年6月上任以來首次訪日。

在會後的聯合記者會上，首相強調「菲律賓是我們的鄰國和戰略夥伴，我們擁有共同的基本價值觀」。小馬可仕也回應稱，「我們已經達成協議，將進一步加強兩國戰略夥伴關係」。

兩國領袖發表聯合聲明。聲明雖然避免點名中國，但同時對東海和南海局勢表示「嚴重擔憂」，並「強烈反對任何包括武力或脅迫在內可能加劇緊張局勢的行動」。首相表示支持荷蘭海牙法庭在2016年駁回中國在南中國海的領土主張的裁決。

小馬可仕對日本去年年底決定的國家安全保障戰略表示歡迎，該戰略建立新的安全援助框架，例如提供設備以提高夥伴國的威懾力。雙方並同意考慮採取措施，推進日本和菲律賓之間的國防合作。

小馬可仕則歡迎岸田於今年訪問菲律賓，首相也接受了其邀請。



與菲律賓總統小馬可仕（左）握手的首相岸田文雄＝9日下午、首相官邸



出席聯合記者會的菲律賓總統小馬可仕（左）與首相岸田文雄＝9日下午、首相官邸

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