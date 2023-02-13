自民黨對LGBT法案仍持謹慎態度＝公明黨和在野黨呼籲制定

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朝野政策相關負責人，12日在NHK節目中，就促進對LGBT理解的議案展開辯論，繼前首相秘書官發表對性少數群體（LGBT等）的歧視性言論後，該議案成為本屆國會的焦點。自民黨表示，將在凝聚黨內共識的同時謹慎地進行討論。公明黨和在野黨則敦促該法案快通過。

自民黨政調會長萩生田光一評論稱：「希望要用什麼樣的文字呈現？我們希望在黨內取得共識後，並推動討論向前邁進」。黨內至今仍是有對超黨派議員統合的法案中，提及「歧視是不可接受的」等文意感到根深蒂固的反對。

公明黨政調會長高木陽介，則是一再堅持要求法案在G7峰會於5月在廣島前成立。他稱「我不認為有人，會因這項法律而處於不利地位吧？」。他認為「禁止歧視」的規定是應該是「下階段」提及，考慮到自民黨內部因素，這方面文字可以到時再議。

立憲民主黨政調會長長妻昭則表示，「我有聽聞自民黨內部確實對『歧視是不可接受的』的說法有疑慮。這確實太離譜點」。他稱，「嘴上說聽取各種意見，這與舊統一教會（世界和平與統一家庭聯合會）的說話口徑根本一致」。



（照片左起）自民黨萩生田光一、公明黨高木陽介、立憲民主黨長妻昭等各黨政調會長

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