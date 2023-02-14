安倍晉三槍擊：搜查將結束，被告山上徹也預料將被追加多項罪名

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前首相安倍晉三在奈良市街頭演講時遭槍擊身亡事件，奈良縣警察局13日表示，42歲的無業者山上徹也被檢察官移送後遭控5項罪名：包含謀殺和違反槍械法，以及進入舊統一教會相關設施的建築物發射子彈的建築物毀損，以及違反槍刀法與無許可製造武器的武器製造法等，但奈良縣警方尚未對此案透露更多訊息。

奈良地檢署今後，將決定是否提出額外指控。這件前所未見的二戰後對前首相進行殺害的調查，預計將在偵查7個多月後結束。

額外指空內容，包含去年7月7日凌晨4點左右，山上涉嫌向奈良市一棟與舊統一教會有關的設施所在的建築物發射金屬製子彈，破壞外牆。警方並懷疑其家中至少製造和擁有6支槍。

此外，奈良縣警方還認為山上在家中或車庫中製造和持有爆炸物，違反了火藥取締法▽其他還有在奈良縣山中持有槍械和子彈與火藥，違法槍刀法▽另外也妨害選舉自由，違反公選法等，這些內容也將一併送檢調偵辦。



因為鑑定留置而從奈良西警察署移送的被告山上徹也＝2022年7月25日、奈良市

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