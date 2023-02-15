引進健全的涉密情報處理資格＝岸田首相指示相關的法制建設―經濟安保會議

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首相岸田文雄14日在首相官邸，召開「經濟安全保障促進會議」，為了就將來的涉密情報處理資格等「安全許可（Security clearance）」上進一步導入相關制度，岸田已指示經濟安全保障擔當大臣高市早苗審議此事。目標是防止經濟安全的重要情報洩露。

政府將進行約一年的討論，預計於明年向國會常會提交修訂的《經濟安全保障促進法》的法案。

岸田首相在會上表示：「希望各位從專家的角度，研究制度上的需要和爭論點，並成立一個專家小組，在大約今後的一年內進行討論」。

安全許可是一種系統，政府可以對透過該系統篩选和鑑定公職人員和民間個人，並判斷其是否可以訪問機密情報。在篩選過程中，會調查經濟狀況等個人情報，因此需要考慮訪問者之人權。

如果沒有這樣的體系，就很難參與量子、人工智慧（AI）等先進技術領域的國際聯合研究，包括經濟界也要求能導入相關制度。

高市早苗在14日內閣會議後的記者會上，表示有意建立與已經引入能力評價的美國和歐洲都可相媲美的安全許可制度。專家小組第一次會議將於月底前舉行，預計商界人士也將參與一同討論。



在經濟安全保障促進會議上發言的首相岸田文雄（右起第2人）。右方為高市早苗經濟安全保障擔當大臣＝14日上午、首相官邸

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