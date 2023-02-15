豐田章一郎過世、97歲＝豐田集團名譽會長、前經團聯會長

Newsfrom Japan

豐田汽車公司名譽會長、曾任經團聯會長的豐田章一郎，於14日下午4點48分因心衰竭去世。享壽97歲。他來自名古屋市。葬禮將由近親舉行。主祭者是現任社長的其長子章男。告別式將在日後選擇時間舉行。

他出生於名古屋，是豐田集團創始人豐田喜一郎的長子。發明自動織布機的豐田佐吉是他的祖父。

1947年章一郎從名古屋大學工學部畢業後，於1952年加入豐田汽車工業（當時）擔任董事。之後作為豐田家「王子」進修經營帝王之術，1982年通過合併豐田汽車工業與和豐田汽車販賣兩公司後，以「工販合併」之姿出任豐田汽車社長。

在擔任社長期間，包括推動在美國建設工廠，並與德國大眾汽車結盟等，促進業務的全球化。他還專注於開辦住宅業務。1992年，將社長一職交給弟弟達郎後，出任會長。

1994年，他成為第一位來自汽車行業的經團聯會長。他強烈呼籲政府推動日本經濟的結構性改革，例如放鬆管制和稅制改革。並歷訪美國、歐洲、亞洲等各國，以「航向世界的經團聯」為目標進行活動。

從經團聯會長的職位上退休後，他也擔任了2005年日本萬國博覽會（愛知世博會）協會會長。晚年獲授桐花大綬章勳章。



豊田章一郎先生

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]