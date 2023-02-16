1月訪日旅客149萬人次 =恢復到疫情爆發前的55%―日本觀光局

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日本政府觀光局，15日公佈1月份訪日外國遊客人數（預估）為149.73萬人次，約為去年同月的84倍。這是連續第7個月出現增長，超過去年12月（約137萬）。隨著去年秋天針對新型冠狀病毒的邊境措施大幅放鬆下，訪日遊客人數持續回升，主要來自東亞地區。

與疫情發生前的2019年1月表現相比，旅客恢復到相當於55.7%的水準。儘管自去年12月以來復甦率有所上升（54.2%），但訪日遊客人數的全面復甦仍只進行一半左右。

按國家及地區劃分，韓國的旅客數最多，為56萬5200人。其次是台灣25萬9300人，香港15萬1900人，美國8萬8100人。

疫情前佔旅客總數約30％的中國大陸則只有3萬1200人。中國政府繼續對日本實施旅行限制等也產生影響，而且表現低迷，比2019年1月下降了95.9%。觀光局表示，鑑於中國「清零政策」的結束，日本政府要求來自中國大陸的旅客，接受出入境的PCR檢查「確實可能產生影響」。



在札幌雪祭會場一起合照留念的外國人觀光客＝4日、札幌市中央區

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