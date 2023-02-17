全球電動汽車銷量排名出爐＝ 日產和三菱排名入前十

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根據調查公司「MarkLines」在16日前所統計的2022年全球電動汽車（EV）銷量排名，日系汽車以日產汽車、三菱汽車和法國雷諾等3公司合作的財團以銷售28.3萬輛（佔比3.0%），排名第7名入選。唯一進入前10名的僅有該家合作公司，其他的日系車商的佔比都不到1%。這種形式再次凸顯日本電動汽車市場的仍較落於他國。

調查涵蓋全球62個主要國家和地區銷售的電動汽車，總銷量約726萬輛。

在日系車商中，本田以2萬7000輛（佔比0.4%）排名第26位，豐田汽車集團以2萬輛（佔比0.3%）排名第27位。馬自達排名第29，速霸陸排名第31。

排在首位的依舊是美商特斯拉，擁有126萬8000輛，市場占比為17.5%。第2名是比亞迪（中國），第3名是通用汽車（GM，美國）集團，第4名是大眾（VW，德國）集團，第5名是浙江吉利控股集團（中國），美國、中國和歐洲廠商仍舊佔據前面排名。



日產的新型電動汽車（EV）「Aria」＝2022年4月、東京都大田區

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