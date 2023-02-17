新的H3火箭發射失敗＝輔助火箭未能成功點火—JAXA，H2A的後繼機種

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日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）原定於17日上午10點37分發射新型火箭「H3」試驗機1號機，但固體輔助火箭沒有成功點火，最終未能發射。JAXA已放棄當天發射計畫，正在調查詳細情況。

除了第一階段主引擎外，H3試驗1號機還配備了2枚固體輔助火箭。主引擎在預定發射時間前約6秒前點火，但此後固體輔助火箭沒有點火，主火箭機體停留在發射台上。

在JAXA的新型火箭中，2013年8月時發射的固體燃料火箭「艾普斯龍」1號機當時也在發射前19秒錯誤檢測出姿態異常，最終沒有發射。

H3-1將攜帶先進的光學衛星「DAICHI-3」，併計劃在發射後約17分鐘內進入軌道運行。

H3是兩段式火箭，為接替2001年開始運作的H2A機型。自2014年開始研發以來，除日本宇宙航空研究開發機構外，包括三菱重工等民營企業也參與其中，著眼於提高日本在商業衛星發射市場的競爭力。



臨時喊停的新型火箭「H3」試驗機1號機的發射作業＝17日上午、鹿兒島・種子島太空中心

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